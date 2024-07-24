Кечинов высказался о ситуации Соболева в «Спартаке»

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов в беседе с журналистами поделился мнением о ситуации нападающего «красно-белых» Александра Соболева.
«Давно ходят разговоры о том, что он собирается в «Зенит». Если он для себя принял решение, то клубам нужно поскорее договариваться, чтобы этот переход был совершен», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».
Ранее было объявлено, что «Спартак» отстранил 27-летнего нападающего от тренировок с командой.
«Красно-белые» неудачно начали новый сезон Российской премьер-лиги. Подопечные Деяна Станковича в первом туре потерпели гостевое поражение от «Оренбурга» со счетом 0:2.
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