В «Зените» сообщили важную новость о Клаудиньо

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», поведал о состоянии здоровья бразильского полузащитника команды Клаудиньо. Ранее сообщалось о микротравме у футболиста.

«Клаудиньо тренируется в общей группе», - передает слова руководителя «Спорт день за днём».

Ранее в прессе сообщалось, что 27-летний полузащитник может сменить «Зенит» на бразильский «Фламенго». За петербургскую команду хавбек выступает с 2021 года. Срок действующего контракта рассчитан до 2027-го.

В первом туре Российской премьер-лиги «Зенит» на выезде разгромил самарские «Крылья Советов» со счетом 4:0.