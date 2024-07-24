В махачкалинском «Динамо» оценили шансы на чемпионство

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал, есть ли у его команды шансы побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Теоретически возможно всё. Мы видели многое в футболе, ничего нельзя исключать. «Лестер» выигрывал АПЛ, хотя в них никто не верил, а Варди становился лучшим бомбардиром лиги», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

Напомним, что махачкалинский клуб вышел в Премьер-лигу по итогам минувшего розыгрыша Мелбет-Первой лиги. В стартовом туре чемпионата России «Динамо» на выезде расписало мировую с подмосковными «Химками» со счетом 1:1.