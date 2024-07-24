Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» сгорел в Оренбурге, «Зенит» уничтожил «Крылья» в Самаре — итоги первого тура РПЛ

24 Июля 2024 • 11:21 Комментировать

22 июля завершился первый тур нового сезона Российской премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подготовило итоги стартового тура национального чемпионата.

«Локомотив» – «Акрон» (3:2)

Подопечные Михаила Галактионова удивили новой схемой, а также провальной игрой в обороне. Несмотря на переход в три центральных защитника, «Локомотив» допустил большое количество моментов у своих ворот и пропустил два гола на своём поле от дебютанта чемпионата. При этом «железнодорожники» оказались победителями, но лишь за счёт удачи.

«Акрон» под руководством Заура Тедеева мощно ворвался в элитный дивизион. С первых минут команда забрала мяч и контролировала игру на домашнем поле «Локомотива», однако у тольяттинцев было не меньше проблем в обороне, чем у соперника. Именно поэтому мы и увидели такой результативный поединок. У «Акрона» были шансы увезти очки из Москвы, но во втором тайме за «Локомотив» сыграли штанга и перекладина.

«Крылья Советов» – «Зенит» (0:4)

Команда Сергея Семака практически в одну калитку уничтожила «Крылья Советов» на выезде. У самарской команды были свои шансы, и, возможно, если бы они были реализованы, то счёт не был бы таким разгромным. Однако «Зенит» на две головы превзошёл подопечных Игоря Осинькина, а Максим Глушенков снова доказал, что «Зенит» не ошибся в выборе. 24-летний игрок второй раз подряд оформил дубль, а его ассистентом снова стал Маркус Вендел. Стоит сказать, что Глушенков не праздновал свои голы в ворота «Крыльев», за которые он выступал ранее.

«Ростов» – ЦСКА (0:0)

Самая интересная вывеска тура превратилась в самую скучную игру тура. «Ростов» и ЦСКА стали единственными, кому не удалось забить. Конечно, у соперников были какие-то моменты, и «Ростов» заслуживал победу в минувшем матче, но ЦСКА тоже не ударил в грязь лицом. Победа команды Валерия Карпина со счётом 1:0 была бы более логичным исходом, но добыть одно очко с одним из грандов РПЛ в первом туре – хороший результат.

«Динамо» Москва – «Факел» (3:1)

В первом тайме «Динамо» полностью переиграло «Факел», несмотря на проблемы с составом. У «бело-голубых» отсутствовали сразу несколько футболистов, которые принимали участие в минувшем Кубке Америки, но и без них подопечные Марцела Лички смогли удивить. К перерыву игра уже была сделана, ведь «Динамо» накидало сопернику три мяча, однако в конце первой половины игры Даниил Фомин получил прямую красную карточку за грубый фол.

Во втором тайме «Факел» мог изменить ход игры, и если бы воронежцы смогли забить в начале, то у команды были бы шансы на набор очков. На старте тайма практически ничего не изменилось, «Динамо» продолжило давить и создавать моменты, но на 74-й минуте «бело-голубые» всё же пропустили единственный мяч.

«Оренбург» – «Спартак» (2:0)

Самый неожиданный результат тура. В матче с «Оренбургом» московская команда поставила свой антирекорд, допустив на свои ворота девять быстрых атак. «Оренбург» по всем статьям переиграл «Спартак» и заслуженно забрал свои три очка, не реализовав при этом огромное количество голевых моментов.

Ещё по сборам было видно, что высокая линия обороны «Спартака» не работает и регулярно допускает провалы, но если в товарищеских матчах это происходило два-три раза за игру, то в официальном поединке практически каждый контрвыпад «Оренбурга» становился опасным. В атаке у «Спартака» были свои возможности, но Тео Бонгонда не смог реализовать два момента.

«Химки» – «Динамо» Махачкала (1:1)

С уверенностью можно сказать, что «Химки» потеряли два очка, а «Динамо» добыло один балл. Ещё в первом тайме подмосковный коллектив заработал два пенальти, но ни один из них реализовать не удалось. При этом махачкалинцы первыми вышли вперёд и на перерыв ушли в качестве лидера. В самом начале второй половины игры «Химки» сравняли счёт усилиями Антона Заболотного, который забил в своём дебютном матче. До конца поединка команды создали ещё несколько моментов, но забить больше не смогли.

«Ахмат» – «Краснодар» (1:1)

Тот случай, когда результат полностью справедлив, хотя в первом тайме «Ахмат» контролировал игру и значительно превосходил «быков» по владению мячом. Однако распечатать счёт первым удалось «Краснодару» — Никита Кривцов вколотил мяч в сетку после отличной скидки от Фёдора Смолова. Спустя 13 минут Камилов сравнял счёт, и команды отправились на перерыв.

Реклама


Во втором тайме ближе к голу был коллектив Магомеда Адиева, но и «Краснодар» был относительно неплох. Минут за 15 до конца игры силы уже покинули команды, поэтому они спокойно докатали вничью до финального свистка.

«Пари НН» – «Рубин» (2:4)

От этого матча ждали нулевой ничьей или же победы одной из команд с минимальным преимуществом, но «Пари НН» и «Рубин» выдали самый результативный матч тура! Уже к четвёртой минуте соперники обменялись голами, а к концу тайма «Рубин» сначала вышел вперёд, а затем упрочил своё преимущество. На 71-й минуте нижегородцы отыграли один гол, но уже в самом конце поединка Кабутов поставил точку, отправив в сетку ворот «Пари НН» четвёртый мяч.

Дмитрий Миляев


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Краснодар Динамо Москва РПЛ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Аршавин раскрыл, что Клаудиньо сказал о Глушенкове перед трансфером в «Зенит» Холанн: «Я больше не талант» Де Брёйне согласовал контракт с новым клубом Гвардиола восхищён последним трансфером «Манчестер Сити» Де Брёйне продолжит карьеру в Саудовской Аравии Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ «Манчестер Сити» зашёл замену де Брёйне в сборной Англии, цена вопроса - 80 млн евро В «Барселоне» изменили решение по Фати
Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги У «Реала» есть серьёзная проблема Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Назван лучший игрок XXI века — Роналду второй
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Июля
12:27 · Россия. Премьер-лига
Перес рассказал, что хочет спросить у Месси
12:20 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» Махачкала высказались о возможном переносе матча с «Пари НН»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Кечинов оценил шансы Соболева стать основным нападающим «Зенита»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Шнякин: «Зенит» решил ещё больнее уколоть «Спартак»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Соболев не первый, кто уходит из «Спартака»
11:55 · Россия. Премьер-лига
Кечинов высказался о ситуации Соболева в «Спартаке»
11:41 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» сообщили важную новость о Клаудиньо
11:33 · Россия. Премьер-лига
В махачкалинском «Динамо» оценили шансы на чемпионство
11:21 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сгорел в Оренбурге, «Зенит» уничтожил «Крылья» в Самаре — итоги первого тура РПЛ
11:19 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» высказались о возможном подписании экс-защитника «Спартака»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Лучше Касильяса и Дзоффа: Яшин включён в топ-30 лучших игроков в истории футбола
11:04 · Россия. Премьер-лига
Гасилин нашёл для Шунина новое «Динамо»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Адамов назвал задачу «Ахмата» на сезон
10:47 · Россия. Премьер-лига
Бубнов считает, что уход Вендела будет проблемой для «Зенита»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Чалов выбирает между ЦСКА и ПАОКом 1
10:29 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Оренбурга»: «Мне не было сложно играть против Соболева»
10:19 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Нынешний Фернандес не нужен ЦСКА»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Гасилин считает, что Дзюба может усилить любую команду
09:58 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может купить полузащитника за 27 миллионов евро
09:50 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «После Соболева можно смело отстранить всю основу «Спартака» 2
09:45 · Россия. Премьер-лига
Пальцев: «Без VAR в футболе было больше интриги»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Перес выбрал между «Спартаком» и «Зенитом» 1
09:24 · Россия. Премьер-лига
Корнеев оценил решение «Зенита» по Фернандесу
09:03 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» завершил переговоры с «Зенитом» по Венделу
08:57 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Зенит» - главный фаворит, в этом сомнений нет»
Все новости
Рекомендуем