В «Оренбурге» высказались о возможном подписании экс-защитника «Спартака»

​В «Оренбурге» ответили, может ли защитник Георгий Джикия пополнить состав команды.

По словам спортивного директора оренбургского клуба Дмитрия Андреева, в «Оренбурге» хватает игроков на позиции Джикии.

- У нас сейчас четыре защитника: Прохин, Касимов, Перес и Хотулев. Мы бы не хотели перегружать эту линию. На данный момент в этом нет смысла, - передаёт слова Андреева «Матч ТВ».

Напомним, Джикия покинул столичный «Спартак» по окончании минувшего сезона, так как срок его контракта подошёл к концу. В СМИ сообщалось, что игрока хотят подписать махачкалинское «Динамо» и «Химки».