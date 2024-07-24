Лучше Касильяса и Дзоффа: Яшин включён в топ-30 лучших игроков в истории футбола

Опубликован рейтинг лучших футболистов за всю историю по версии GDC Media. В топ-100 попал легендарный вратарь сборной СССР и московского «Динамо» Лев Яшин. Он расположился на 28-м месте.

Яшин всю карьеру провел за московское «Динамо». Голкипер защищал цвета столичного клуба с 1950 по 1970 год. Вместе с «бело-голубыми» вратарь пять раз становился чемпионом СССР. В составе сборной СССР он сыграл 74 матча и пропустил 70 голов.

Первое место в рейтинге занял аргентинский форвард Лионель Месси. Вторым стал португалец Криштиану Роналду, а третьим – бразилец Пеле.

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