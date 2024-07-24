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Гасилин нашёл для Шунина новое «Динамо»

24 Июля 2024 • 11:04 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин посоветовал бывшему вратарю московского «Динамо» Антону Шунину перейти в махачкалинское «Динамо».

«Мне кажется, что ему подходит махачкалинское «Динамо». Он бы поделился своим опытом, если бы перешёл в эту команду. Для всех было бы плюсом. Если есть возможность, то это идеальный вариант», - приводятся слова Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Шунин покинул столичное «Динамо» в начале текущего месяца. Между футболистом и «бело-голубыми» истек срок действия трудового соглашения. За «бело-голубых» он выступал с 2007 года.

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Антон Шунин Динамо Махачкала Алексей Гасилин ещё теги
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