Гасилин нашёл для Шунина новое «Динамо»

«Мне кажется, что ему подходит махачкалинское «Динамо». Он бы поделился своим опытом, если бы перешёл в эту команду. Для всех было бы плюсом. Если есть возможность, то это идеальный вариант», - приводятся слова Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».