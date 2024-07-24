Адамов назвал задачу «Ахмата» на сезон

Арсен Адамов, игрок «Ахмата», рассказал, какая задача стоит перед грозненской командой.

- Задача в этом году - попасть в пятерку в чемпионате и как можно дальше пройти в Кубке России. Амбициозные задачи, но нам под силу это сделать, - передаёт слова Адамов «Матч ТВ».

Отметим, что «Ахмат» арендовал футболиста у петербургского «Зенита», соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

«Ахмат» в стартовом туре чемпионата России на своём поле поделил очки с «Краснодаром» (1:1). Во втором туре коллектив Магомеда Адиева сыграет с «Оренбургом», матч пройдёт 28 июля.