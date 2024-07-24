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Бубнов считает, что уход Вендела будет проблемой для «Зенита»

24 Июля 2024 • 10:47 Комментировать
Рубин
...
Зенит
27.07 17:30

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов дал свой комментарий о ситуации с полузащитником «Зенита» Венделом.

Напомним, ранее была информация, что футболист покинет клуб с берегов Невы и продолжит карьеру в Турции – «Галатасарай» готов заплатить за него 17 миллионов евро.

- Вот если Вендел уедет, то это может стать проблемой. Ведущий игрок, у них неплохая связка с Глушенковым нарабатывается. Проявили себя в Суперкубке, сейчас в Самаре. К слову, игра ответила на вопрос, является ли Максим игроком стартового состава, - передаёт слова Бубнова Sportbox.

Вендел в прошлом сезоне появлялся на поле в 35 матчах, четыре раза поразил ворота соперников и сделал восемь ассистов на партнёров.

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