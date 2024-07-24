Чалов выбирает между ЦСКА и ПАОКом

Центральный форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов сомневается в переходе из «армейского» клуба в греческий ПАОК. Об этом рапортует Gazzetta.gr.

Как стало известно источнику, российский футболист взял у греческого клуба время на то, чтобы хорошенько обдумать свой следующий шаг. Руководство ПАОКа готово предложить за Чалова три миллиона евро. Игроку греческий клуб предлагает заработную плату в размере 1,3 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел 29 поединков. Чалов отметился 12 забитыми мячами (семь – с пенальти) и тремя результативными передачами.