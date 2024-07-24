Защитник «Оренбурга»: «Мне не было сложно играть против Соболева»

Матиас Перес, принадлежащий «Оренбургу», дал свой комментарий об игре против Александра Соболева.

Напомним, в стартовом туре чемпионата коллектив из Оренбурга добился победы над столичным «Спартаком», забив два безответных мяча.

- Как было бороться с Соболевым? Мне лично не было сложно с ним. Для меня не имеет особого значения, большой нападающий или не очень. Иногда выигрывает ментальность, а не физика. У «Спартака» было несколько моментов, но мы как защитники постарались максимально нейтрализовать их и свести угрозу воротам к минимуму, - передаёт слова защитника «Чемпионат».

«Оренбург» во втором туре дома примет «Ахмат», встреча пройдёт 28 июля и начнётся в 17:30 по мск.