Хомуха: «Нынешний Фернандес не нужен ЦСКА»

Экс-футболист московского ЦСКА и «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном уходе защитника Марио Фернандеса из петербургского клуба.

«С учетом того, какой он вклад внес за время, проведенное в Санкт-Петербурге, думаю все оправдано. Нынешний Фернандес пригодился бы ЦСКА? Нет, конечно», - передает слова Хомухи «Спорт день за днём».

Напомним, что в прошлом сезоне 33-летний защитник провел 18 поединков за петербургскую команду, не отметившись результативными действиями. Вместе с «сине-бело-голубыми» он стал чемпионом России. С 2012 по 2022 год Фернандес защищал цвета московского ЦСКА.