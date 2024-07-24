Гасилин считает, что Дзюба может усилить любую команду

Алексей Гасилин, экс-игрок «Зенита», высказался об Артёме Дзюбе, который находится без клуба.

Напомним, в июне у футболиста истёк срок трудового договора с «Локомотивом» и с тех пор нападающий находится без команды.

Сам Дзюба ранее заявлял, что пребывает в хорошей форме и ищет себе новый клуб.

- Вопрос в том, нужен ли футбол Дзюбе. Он может усилить любую команду. С его опытом, его габаритами, голевым чутьем, мне кажется, что он помог бы любой команде. Мне кажется, что тут вопрос финансовых аппетитов, - передаёт слова Гасилина «Матч ТВ».

Отметим, что Дзюба – лучший бомбардир в истории российского чемпионата, воспитанник «Спартака» 160 раз поражал ворота соперников.