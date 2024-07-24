«Зенит» может купить полузащитника за 27 миллионов евро

Полузащитник бразильского «Палмейраса» Рафаэль Вейга продолжает находиться в сфере интересов петербургского «Зенита». Об этом рапортуют журналисты CaughtOffside.

По сведениям источника, российский клуб увеличит предложение по трансферу 29-летнего игрока. «Зенит» готов заплатить за него 25-27 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Палмейрас» отказался продать Вейгу за 20 миллионов.

В текущем году полузащитник сыграл в чемпионате Бразилии 28 поединков. Вейга отметился девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

«Зенит» стартовал в новом сезоне РПЛ уверенной победой над «Крыльями Советов» со счетом 4:0.