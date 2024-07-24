Губерниев: «После Соболева можно смело отстранить всю основу «Спартака»

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями об отстранении нападающего Александра Соболева от тренировок с московским «Спартаком».

«После Соболева можно смело отстранить всю основу команды», - передает слова комментатора телеканал «Матч ТВ».

Ранее спортивный директор «народной команды» Томаш Амарал заявил, что 27-летний нападающий отстранен от занятий с первой командой «Спартака».

Александр защищает цвета столичного клуба с 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом 2026-го. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 7,5 миллиона евро.