Пальцев: «Без VAR в футболе было больше интриги»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рассказал о своем отношении к системе видеоповторов (VAR).
«Без VAR в футболе было больше интриги. У каждого аутсайдера было больше шансов обыграть фаворита. Без системы судьи чаще ошибались, но всем людям это свойственно. Из таких мелочей и складывается результат», - передает слова футболиста Metaratings.ru.
В стартовом туре Российской премьер-лиги «Динамо» на выезде сыграло против подмосковных «Химок». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Следующий поединок махачкалинская команда проведет на выезде против «Краснодара».
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