Перес выбрал между «Спартаком» и «Зенитом»

Футболист «Оренбурга» Матиас Перес поделился мнением о популярности московского «Спартака» и петербургского «Зенита».
«Кто популярнее в России - «Спартак» или «Зенит»? Мне кажется, «Зенит» популярнее всех в России. Это бренд, который знают во многих частях мира. «Спартак» не так известен за границей», - цитирует аргентинского игрока «Чемпионат».
Напомним, что «Зенит» является действующим чемпионом Российской премьер-лиги. «Спартак» в прошлом сезоне чемпионата страны финишировал на пятой позиции.
В первом туре питерцы разгромили «Крылья Советов» со счетом 4:0, а «красно-белые» уступили «Оренбургу» (0:2).
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