Корнеев оценил решение «Зенита» по Фернандесу

Экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал информацию о возможном уходе из команды защитника Марио Фернандеса.

«Это правильное решение остановить сотрудничество с Марио! Стороны попытались поработать вместе, но травмы настолько замучили игрока, что завышенные ожидания клуба не оправдались», - передает слова Корнеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Марио присоединился к «сине-бело-голубым» летом прошлого года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 18 поединках, не отметившись голевыми действиями. Вместе с «Зенитом» Фернандес стал чемпионом России.