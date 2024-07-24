«Галатасарай» завершил переговоры с «Зенитом» по Венделу

Стамбульский «Галатасарай» принял решение выйти из переговорного процесса с петербургским «Зенитом» по трансферу бразильского полузащитника Маркуса Вендела. Об этом рапортует инсайдер Руди Галетти.

Турецкий топ-клуб получил отказ от «сине-бело-голубых» на свое последнее предложение по трансферу игрока. «Зенит» не захотел идти на уступки «Галатасараю».

Бразильский футболист защищает цвета петербургского «Зенита» с 2020 года. В минувшем сезоне Вендел принял участие в 35 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и десять результативных передач.