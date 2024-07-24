Рахимов: «Зенит» - главный фаворит, в этом сомнений нет»

Наставник казанского «Рубина» Рашид Рахимов поделился мыслями о предстоящей встрече с петербургским «Зенитом» в рамках второго тура чемпионата России.

«Мы готовимся к своей игре. Определенный запас прочности у соперника есть. Понятно, что «Зенит» - главный фаворит, в этом сомнений нет ни у кого», - приводит слова специалиста телеканал «Матч ТВ».

Матч «Рубина» против «Зенита» состоится на стадионе в Казани в субботу, 27 июля.

Напомним, что в стартовом туре казанцы на выезде победили «Пари НН» со счетом 4:2, а подопечные Сергея Семака разгромили самарские «Крылья Советов» (4:0).