Семшов оценил карьеру Фернандеса в «Зените»

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением о возможном уходе защитника Марио Фернандеса из петербургского «Зенита».
«Ожидалось, что Фернандес покинет «Зенит». В «Зените» у него не получилось. Может ли Фернандес еще играть на уровне РПЛ? Год или два он спокойно может поиграть на уровне РПЛ», - передает «РБ Спорт» слова эксперта.
Напомним, что Фернандес перешел в петербургский клуб летом прошлого года. Вместе с «сине-бело-голубыми» Марио стал чемпионом России. С 2012 по 2022 год защитник выступал за московский ЦСКА.
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