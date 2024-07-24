Семшов оценил карьеру Фернандеса в «Зените»

«Ожидалось, что Фернандес покинет «Зенит». В «Зените» у него не получилось. Может ли Фернандес еще играть на уровне РПЛ? Год или два он спокойно может поиграть на уровне РПЛ», - передает «РБ Спорт» слова эксперта.