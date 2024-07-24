Марио Фернандес не нужен «Химкам»

Фланговый защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес не перейдет в подмосковные «Химки».

Согласно информации Legalbet, 33-летний футболист не входит в сферу интересов новичка Премьер-лиги. Ранее в прессе появилась информация, что Фернандес близок к уходу из петербургского клуба на правах свободного агента.

Напомним, что опытный защитник присоединился к «сине-бело-голубым» летом 2023 года.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Фернандес провел 12 поединков за «Зенит». Защитник не отметился результативными действиями. Вместе с командой он стал чемпионом РПЛ.