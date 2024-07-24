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Деменко высказался о решении «Спартака» отстранить Соболева

24 Июля 2024 • 08:41 Комментировать

Экс-футболист столичного «Спартака» Максим Деменко поделился мнением об отстранении форварда Александра Соболева от тренировок в московском клубе.

«Конфликт внутри существовал, просто держали внутри команды все эти моменты. А после поражения от «Оренбурга» только все усугубилось», - передает Vprognoze.ru слова Деменко.

Соболев может продолжить карьеру в петербургском «Зените». Трансферная стоимость нападающего оценивается в 7,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 27-летний нападающий принял участие в 27 встречах, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко Александр Соболев ещё теги
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