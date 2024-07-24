Салихова - о Соболеве: «Спартак» сжёг мосты»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об отстранении нападающего Александра Соболева от тренировок с командой.

«Отстранив Соболева от тренировок, «Спартак» сжег мосты. Им теперь самим некуда деваться. Представляю, как Станкович удивляется от всего», - передает слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что Александр продолжит карьеру в петербургском «Зените». Этим летом ходят активные слухи о переезде 27-летнего центрфорварда в Санкт-Петербург.

В стартовом туре Российской премьер-лиги Соболев провел против «Оренбурга» 69 минут, не отметившись результативными действиями.