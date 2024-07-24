Перес: «Оренбург» превосходил «Спартак» все 90 минут»

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес поделился мыслями о недавней встрече с московским «Спартаком» в рамках первого тура чемпионата России.

«Чувства после победы над «Спартаком» самые лучшие - не только от результата, но и от игры всей команды. Все 90 минут мы превосходили соперника. «Оренбург» был выносливее «Спартака», - передает слова аргентинского футболиста «Чемпионат».

Напомним, что поединок прошел в Оренбурге и завершился победой хозяев поля со счетом 2:0. В рамках следующего тура Российской премьер-лиги команда сыграет против грозненского «Ахмата». Встреча состоится 28 июля и начнется в 17:30 по московскому времени.