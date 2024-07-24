Из «Краснодара» хочет уйти футболист - названо имя

Армянский защитник Георгий Арутюнян может покинуть «Краснодар» в летнее трансферное окно. Футболист недоволен количеством игровой практики в российском коллективе.

Согласно сведениям Armenie Football, представители игрока подыскивают ему новый клуб, в котором он будет прогрессировать. Пока предложений по Арутюняну в офис «быков» не поступало.

Георгий является воспитанником академии краснодарского клуба. С мая прошлого года защитника начали привлекать к поединкам за первую команду. В сезоне-2023/2024 Арутюнян вместе с «Краснодаром» стал вице-чемпионом России.