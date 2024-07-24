Пименов отреагировал на отстранение Соболева в «Спартаке»

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов поделился мнением об отстранении нападающего Александра Соболева от тренировок с первой командой московского «Спартака».

«Клуб делает правильные вещи. Потому что последние матчи он провалил. Соболеву надо добавлять в профессионализме. Ты действующий игрок «Спартака». Принеси результат и потом переходи», - высказался Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее в прессе появилась новость о том, что подписать 27-летнего российского центрфорварда хочет петербургский «Зенит».

Контракт Соболева с «красно-белыми» рассчитан до 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в 7,5 миллиона евро.