Шалимов раскрыл слова Карпина о Глушенкове

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о потенциальном вызове полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в сборную России.
«Валерий Георгиевич сказал, что надо прибавлять во всём. Вот и посмотрим, как он будет прибавлять. Насколько он прибавит, чтобы его вызвали», - высказался специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что 24-летний хавбек не принимал участия в последних товарищеских встречах национальной команды.
В новом сезоне Глушенков провел два матча за «Зенит», в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
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