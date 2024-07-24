Криштиану Роналду звали в российский клуб - известно название

«Писали всем, вплоть до Криштиану Роналду. Не надеялись, что кто‑то из иностранцев ответит и приедет. Но в случае успеха существовала уверенность, что в будет шум, так и получилось», - высказался Мамонов в эфире программы «Все на Матч».