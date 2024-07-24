Криштиану Роналду звали в российский клуб - известно название

Александр Мамонов, менеджер клуба «Сокол» из Брянской области, рассказал о приглашении в команду звездного португальского форварда Криштиану Роналду.
«Писали всем, вплоть до Криштиану Роналду. Не надеялись, что кто‑то из иностранцев ответит и приедет. Но в случае успеха существовала уверенность, что в будет шум, так и получилось», - высказался Мамонов в эфире программы «Все на Матч».
Напомним, что за «Сокол» провел поединок бывший нападающий сборной Бразилии и лондонского «Арсенала» Андре Сантос. Этот футболист завершил профессиональную карьеру в 2019 году. В составе сборной Бразилии Сантос сыграл 19 матчей и отдал три результативные передачи.
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