Шалимов: «Это конец истории Соболева в «Спартаке»

Экс-игрок сборной России, а ныне футбольный тренер Игорь Шалимов высказался об отстранении нападающего Александра Соболева от первой команды столичного «Спартака».
«Думаю, это конец его истории в «Спартаке». Если клуб вынужден принимать такое решение, то тренер понимает, что он мешает. Поведение такое, что он мешает партнёрам. В команде все всё понимают», - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Ранее в российских СМИ сообщалось, что Соболев может продолжить карьеру в петербургском «Зените». Трансферная стоимость 27-летнего центрфорварда оценивается в 7,5 миллиона евро, а его контракт рассчитан до лета 2026 года.
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