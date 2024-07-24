Шалимов: «Это конец истории Соболева в «Спартаке»

«Думаю, это конец его истории в «Спартаке». Если клуб вынужден принимать такое решение, то тренер понимает, что он мешает. Поведение такое, что он мешает партнёрам. В команде все всё понимают», - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».