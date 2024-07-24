Широков объяснил, зачем «Зениту» нужен Соболев

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Роман Широков поделился мыслями о возможном трансфере форварда «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Думаю, его берут как игрока ротации. Если только его не берут его, понимая, видимо, что уходит Кассьерра. Во всех других случаях надо брать условного Голенкова. Это перспектива», - передает слова Романа телеграм-канал «Футбольный Биги».
Ранее было объявлено, что Соболева отстранили от тренировок с первой командой «Спартака». Контракт нападающего со столичным клубом истекает летом 2026 года. Рыночная стоимость Александра – 7,5 миллиона евро.
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