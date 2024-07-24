Стало известно, почему Карпин не вызывает Глушенкова в сборную России

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин раскрыл причину невызова полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в сборную России. Это связано с конфликтом между игроком и наставником команды Валерием Карпиным.

«Был конфликт в сборной. В концовке товарищеского матча Карпин дал понять Глушенкову - выходи. А Глушенков дал понять, что не собирается этого делать. Мол, зачем выходить в самом конце. Это и беда», - передает слова Шнякина «Чемпионат».

Глушенков этим летом перешел в «Зенит» из «Локомотива». Полузащитник принял участие в двух матчах и отметился четырьмя забитыми мячами.