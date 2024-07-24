Журавель: «Локомотив» может стать середняком РПЛ»

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился мнением о перспективах столичного «Локомотива» в стартовавшем сезоне Российской премьер-лиги.
«Локомотив» может стать середняком РПЛ. Думаю, что они будут пятыми или ниже. Пока они по потенциалу ближе к середине таблицы в чемпионате», - высказался комментатор в эфире программы «Все на Матч».
Напомним, что в стартовом туре Премьер-лиги «Локомотив» на домашнем стадионе «РЖД Арена» принимал тольяттинский «Акрон». «Железнодорожники» отпраздновали победу со счетом 3:2. Во втором туре «Локомотив» на выезде встретится с московским ЦСКА.
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