Губерниев прокомментировал решение «Спартака» по Соболеву

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об отстранении форварда Александра Соболева от основной команды московского «Спартака».

«Эх, обидно мне за спартаковцев» - написал Губерниев в своих социальных сетях.

Ранее в прессе сообщалось о потенциальном уходе Соболева из московского клуба. Интерес к 27-летнему нападающему проявляет петербургский «Зенит». Рыночная стоимость игрока оценивается в 7,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Александр провел 34 встречи, забил десять мячей и отдал девять голевых передач. Трудовое соглашение нападающего с «красно-белыми» рассчитано до середины 2026 года.