«Крысы бегут первыми»: Реакция болельщиков «Спартака»на отстранение Соболева

27-летний нападающий Александр Соболев, трансфер которого в «Зенит» засторопился, отстранён от тренировок с основной командой московского «Спартака». Это официально – по словам гендиректора клуба Томаша Амарала. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» посмотрело в соцсетях отношение болельщиков «Спартака» к сложившейся ситуации.

«Отстранить от тренировок и отдать «Зениту» 4 сентября. Пусть месяц по кругу бегает и едет к ним растренированным форму набирать», - Александр П.

«Скорее гоните в шею, пока не начался в клубе хаос», - 98096 б.

«Если я когда-нибудь называл Глушакова иудой, пожалуй, был не прав. История показала, что может быть хуже», - Астел У.

«Очевидно, что эта деревенщина играла роль лидера раздевалки», - Максим Ч.

«Давай, Деян, и всех других бездарей отстраняй от основы», - Алексей.

«Если цель на сезон выявить «шлак» и избавиться от него, заменив «икрой», то я «за». Готов потерпеть», - Сергей М.

«У Дзюбы с мозгами и то лучше дела обстояли», - Дмитрий Л.

«Оставьте его в покое! Сколько можно травить человека! Дайте парню спокойно работать!» - Наталья М.

«Просто «Дом-2», - Даниил.

«Крысы бегут первыми, и обычно они плохо кончают», - Макс С.

Реклама

«Доплавался. Нырнул не туда» – Сергей М.

«Играть надо и забивать, а не «Геликами» щеголять», – Виктор Ш.

«Я бы понял если бы Саня ушёл в Европу», - Сергей С.

«Правильно делает, я сам бы свалил, «Спартака» нет сейчас, одно название», – Денис Г.

«Будет чемпионом, а не середняком. Я его понимаю», - Федор К.

«Им Фернандес не нужен, а Соболев тем более. Бабло стричь едет», – Владимир С.

«Да Станок про своё увольнение слил, запутался, в русском не силён», - Железный Д.

Контракт Александра Соболева со «Спартаком» рассчитан по 30 июня 2026 года.

Кирилл Иванцов

Силкин: «Может, Станкович хочет спасти Соболева от перехода в «Зенит»

Колосков – об отстранении Соболева от тренировок со «Спартаком»: «Ну и Бог с ним»