Андре Сантос рассказал о схожести россиян и бразильцев

Не так давно Андре Сантос, бывший защитник лондонского «Арсенала» удивил российский футбольный мир. Он приехал в город Сельце Брянской области, чтобы сыграть за местный футбольный клуб «Сокол».

Сантос высказался о том, чем похожи друг на друга жители России и его родной Бразилии.

«Чем схожи Россия и Бразилия? Люди очень похожи. Люблю русских, они всегда готовы тебе помочь. Даже языковой барьер не мешает», - говорит Сантос для Sport24.

Ранее Андре Сантос высказался об Александре Головине, одном из лучших российских футболистов на данный момент, который представляет «Монако».