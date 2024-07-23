Колыванов: «Глушенков ещё прибавит»

Российский тренер Игорь Колыванов высказался о Максиме Глушенкове, новичке питерского «Зенита». Он перебрался в состав чемпиона России из московского «Локомотива» этим летом.

«Зенит» подписал очень хорошего футболиста, он ещё прибавит. Максим доказал, что деньги в него вложены не зря. Надо, чтобы он продолжал прогрессировать и постепенно становился лидером команды», - приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Напомним, что в прошедших двух матчах нового сезона в составе «Зенита» Глушенков блестяще себя проявил, оформив по дублю в ворота «Краснодара» в OLIMPBET-Суперкубке России и «Крыльев Советов» в первом туре РПЛ.