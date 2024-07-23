Андре Сантос: «Не согласен с тем, что в России распространён расизм»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Андре Сантос недавно посетил Россию. Он сыграл в чемпионате Брянской области за «Сокол», представляющий город Сельце.

Сантос высказался о России и рассказал, что его даже отговаривали ехать в страну.

«Не согласен с тем, что в России распространён расизм. Уже второй раз приезжаю, люди говорят слишком много, но ведь нужно видеть действительность! А реальность такова, что тут все с этим в порядке», - говорит Сантос для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил экс-канонир, он не встречал ничего опасного для себя как в Москве, так и в Брянске, а российские люди его приятно удивили.

Ранее Сантос высказался об Александре Головине.