Центральный защитник «Зенита» Родригао может сменить клубную прописку.

По информации Arriyadiyah, саудовский «Аль-Охдуд» уже начал переговоры с «Зенитом» по 28-летнему бразильцу. Сообщается, что в Саудовской Аравии верят в положительный исход.

Напомним, Родригао выступает за «Зенит» с лета 2022 года. За это время он появился на поле в 50 встречах с учетом всех турниров и отметился тремя забитыми голами.

Действующий трудовой договор защитника с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Родригао в пять миллионов евро.