Титов — о Соболеве: Мне непонятно, почему люди уходят из «Спартака» в «Зенит»

Легенда столичного «Спартака» Егор Титов высказался о возможном уходе форварда «красно-белых» Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

Титов заявил, что не может понять причин ухода игроков «Спартака» в «Зенит».

«Надо задавать вопросы агенту и тренерскому штабу, почему так происходит. Скажем так, что это нонсенс», — приводит слова Титова «Чемпионат».

23 июля стало известно, что 27-летний Соболев был отстранен от тренировок с основной командой «Спартака».

В текущем сезоне форвард появился на поле в одном матче чемпионата России и не отметился результативными действиями.