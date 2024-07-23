Худяков дебютировал за «Штурм»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков дебютировал за свой новый клуб, австрийский «Штурм» из города Грац. Случилось это во вторничном товарищеском матче против «Порту».

20-летний футболист появился на поле после окончания первого тайма, а спустя 10 минут пропустил от Дэнни Намасо. Завершился матч в итоге «сухой» и уверенной победой португальского топ-клуба – 2:0.

О переходе Даниила в австрийскую команду стало известно на днях. Стороны подписали четырёхлетнее трудовое соглашение до лета 2028 года. Ранее российский голкипер выступал за московский «Локомотив».