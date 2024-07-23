Радимов назвал «Спартак» худшей командой первого тура РПЛ

Российский тренер Владислав Радимов высказался об игре московского «Спартака» в стартовом туре чемпионата России.

Напомним, подопечные Деяна Станковича проиграли «Оренбургу», пропустив два безответных мяча от соперников.

— Тут, как говорят некоторые врачи, у пациента полный букет! Покажи свою полузащиту, и я скажу, что у тебя за команда. Полузащита Умяров, Зорин и Медина? Ну такова и команда! — написал Радимов в своем телеграм-канале.

В рамках второго тура Российской премьер-лиги «Спартак» встретится в гостях с «Химками». Игра между командами пройдет 28 июля, начало — в 15:00 по мск.