Радимов выделил лучший гол первого тура РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о лучшем голе в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги.

«Гол Воробьёва, хотя правильнее сказать, третий гол «Локомотива», ведь там забитый мяч стал следствием командной работы, где все сыграли здорово, каждый исполнил свою роль», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

Напомним, в первом туре чемпионата России «Локомотив» одолел «Акрон» со счетом 3:2.

В рамках следующего тура РПЛ подопечные Михаила Галактионова встретятся на выезде с «Динамо». Игра пройдет 27 июля, начало запланировано на 17:30 по московскому времени.