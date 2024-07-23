Валерий Овчинников: «Рано записывать «Зенит» в чемпионы»

Бывший наставник нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о чемпионской интриге в недавно стартовавшем сезоне РПЛ. Многие эксперты уже называют «Зенит» чемпионом России, однако Овчинников отказывается от преждевременных выводов.

«Ещё рано записывать «Зенит» в чемпионы, судить о фаворите турнира. Четыре-пять туров и что-то проявится, не раньше. Ясно, что все московские клубы и Санкт-Петербург будут драться за первое место», - говорит Овчинников с Betonmobile.

Напомним, что «Зенит» в первом туре РПЛ нанёс сокрушительное поражение в гостях в Самаре «Крыльям Советов» (4:0) и возглавил турнирную таблицу после первого тура.