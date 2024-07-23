Силкин: «Бителло не хватает стабильности»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался об атакующем полузащитнике «бело-голубых» Бителло. Бразилец в самом расцвете сил пополнил столичный коллектив в прошлом сезоне.

«Мне нравится, как играет Бителло, в матче с «Факелом» он был лучшим на поле. Думаю, будет лидером «Динамо» в новом сезоне. Единственное, чего ему не хватает – это стабильности», - говорит Силкин для «РБ Спорт».

«Динамо» в первом туре стартовавшего сезона Российской премьер-лиги уверенно обыграло воронежский «Факел» (3:1). В туре втором коллектив Марцела Лички ожидает домашнее дерби с «Локомотивом».