Радимов: «Связка Максименко-Умяров — худшее, что случилось в первом туре РПЛ»

Российский тренер Владислав Радимов высказался об ошибке игроков «Спартака» в матче с «Оренбургом».

Напомним, игра первого тура чемпионата России завершилась поражением «красно-белых» со счетом 0:2. В моменте со вторым голом Максименко пытался отдать пас Умярову, однако подарил мяч сопернику.

«Связка Максименко-Умяров — с отрывом худшее, что случилось в первом туре РПЛ! Особенно возмутительно, что ни один, ни второй даже не попробовали исправить косяк», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

Специалист отметил, что игроки «Оренбурга» сами могли допустить ошибку, а Максименко и Умяров просто встали — это недопустимо для игроков «Спартака».