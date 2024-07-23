Марков назвал лучшего форварда РПЛ

Нападающий «Факела» Евгений Марков назвал лучшего форварда Российской премьер-лиги. По его мнению, это колумбиец Джон Кордоба.

«Лучший форвард РПЛ? Кордоба, по всем компонентам. Но среди молодых ещё выделил бы Тюкавина», - говорит Марков для Legalbet.

Напомним, что Кордоба этим летом вместе со сборной Колумбии дошёл до финала Кубка Америки. В прошлом сезоне в активе Кордобы набралось 18 голов и шесть голевых передач в рамках всех официальных турниров.

В последнее время Кордобу активно связывают с испанским «Бетисом». Также во вторник стало известно, когда колумбиец вернётся в «Краснодар».