Наумов полагает, что Соболев не поладил со Станковичем

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новость об отстранении форварда столичного «Спартака» Александра Соболева от тренировок.

«Полагаю, не поладил главным тренером. Возможно, хочет уйти. Уже давно слышим про конфликты Соболева с клубом. Наверное, нашла коса на камень», - рассуждает Наумов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в первом туре РПЛ «Спартак» проиграл «Оренбургу» в гостях (0:2). Наумов отметил, что Соболев провёл крайне неудачный матч.

Ранее инсайдер Иван Карпов назвал причину отстранения Соболева от тренировок с командой.