Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наумов полагает, что Соболев не поладил со Станковичем

23 Июля 2024 • 21:29 Комментировать

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новость об отстранении форварда столичного «Спартака» Александра Соболева от тренировок.

«Полагаю, не поладил главным тренером. Возможно, хочет уйти. Уже давно слышим про конфликты Соболева с клубом. Наверное, нашла коса на камень», - рассуждает Наумов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в первом туре РПЛ «Спартак» проиграл «Оренбургу» в гостях (0:2). Наумов отметил, что Соболев провёл крайне неудачный матч.

Ранее инсайдер Иван Карпов назвал причину отстранения Соболева от тренировок с командой.  

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Николай Наумов Александр Соболев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
В «Реале» удивлены поведением Мбаппе Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов – результаты Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Холанн: «Я больше не талант» Аршавин раскрыл, что Клаудиньо сказал о Глушенкове перед трансфером в «Зенит» Назван лучший полузащитник в истории АПЛ: Джеррард - второй, де Брёйне на пятом месте Тренер «Барселоны» Флик одобрил покупку игрока «Манчестер Сити» Де Брёйне продолжит карьеру в Саудовской Аравии Де Брёйне согласовал контракт с новым клубом Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ
Кроос высказался о скандальном моменте с рукой Кукурельи: «Я сдерживался до сегодняшнего дня» Пять главных претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году Ламин Ямаль – будущий обладатель ЗМ: Сколько «Золотых мячей» возьмёт испанец? Названы лучшие спортсмены XXI века: Месси – третий, Роналду – только 13-й Суперклуб АПЛ может купить у «Реала» Винисиуса за огромные деньги У «Реала» есть серьёзная проблема ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья Определены 29 из 32 участников клубного чемпионата мира – весь список Из-за кого «Спартак» проиграл в Оренбурге: четыре худших игрока первого матча Деяна Станковича в РПЛ Президент «Реала» выбрал замену Анчелотти - известно имя
Спортивные новости
Тищенко – о решение МОК по IBA: «Федерацию возглавляет россиянин, там назло проводятся турниры с российским флагом и гимном» Журова: «У меня не было сомнений, что россиян допустили к Олимпиаде, чтобы ими воспользоваться» Шнайдер выиграла турнир в Будапеште Команды КХЛ и НХЛ сыграли в очень результативную ничью в рамках «Матча года» Крикунов высказался о переходах Зайцева и Кузнецова в СКА Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Июля
22:37 · Россия. Премьер-лига
Титов — о Соболеве: Мне непонятно, почему люди уходят из «Спартака» в «Зенит»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Худяков дебютировал за «Штурм»
22:24 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал «Спартак» худшей командой первого тура РПЛ
22:14 · Россия. Премьер-лига
Радимов выделил лучший гол первого тура РПЛ
22:13 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников: «Рано записывать «Зенит» в чемпионы»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Бителло не хватает стабильности»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Связка Максименко-Умяров — худшее, что случилось в первом туре РПЛ»
21:53 · Россия. Премьер-лига
Марков назвал лучшего форварда РПЛ
21:29 · Россия. Премьер-лига
Наумов полагает, что Соболев не поладил со Станковичем
21:21 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес может перейти в «Химки» слухи
21:09 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» объяснили расставание с Марио Фернандесом
21:06 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» предложил 20 миллионов евро за бразильского хавбека слухи
20:55 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Может, Станкович хочет спасти Соболева от перехода в «Зенит»
20:45 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отдаст Риванди в аренду
20:44 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Уход Соболева станет потерей для «Спартака»
20:33 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о переходе Соболева
20:27 · Россия. Премьер-лига
Девушка Сафонова прокомментировала фингал Матвея
20:25 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему Соболев не тренируется со «Спартаком» слухи
20:15 · Россия. Премьер-лига
Сафонову разбил глаз одноклубник
19:50 · Россия. Премьер-лига
Ташуев признался, что завидует Карпину
19:44 · Россия. Премьер-лига
Сафонов приехал на тренировку «ПСЖ» с синяком под глазом 2 фото
19:39 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев считает, что ещё рано оценивать работу Станковича в «Спартаке»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Андре Сантос: «Головин мог бы потянуть уровень «Арсенала» 1
19:26 · Россия. Премьер-лига
Станкович не сообщал игрокам «Спартака» об уходе Соболева 3
19:22 · Россия. Премьер-лига
Марио Фернандес отказался оставаться в «Зените» с меньшей зарплатой 1 слухи
Все новости
Рекомендуем