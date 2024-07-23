Марио Фернандес может перейти в «Химки»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес, который в ближайшее время покинет клуб, может продолжить карьеру в «Химках».

Ранее стало известно, что «Зенит» больше не заинтересован в услугах 33-летнего бразильца.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», агенты предложили «Химкам» подписать контракт с Фернандесом. По данным источника, в настоящий момент подмосковный клуб раздумывает над этим вариантом.

Фернандес выступает за «Зенит» с лета 2023 года. За это время он появился на поле в 18 матчах и получил одну желтую карточку.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в полтора миллиона евро.