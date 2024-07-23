В «Зените» объяснили расставание с Марио Фернандесом

Председатель правления питерского «Зенита» Александр Медведев объяснил решение «сине-бело-голубых» не продлевать контракт с бразильским защитником Марио Фернандесом. Ранее стало известно о том, что стороны не продлят соглашение по схеме «1+1».

«Несмотря на все усилия Марио на тяжёлых тренировках, показанной полной самоотдачи и работы в общей группе, стало ясно, что Фернандесу не удаётся вернуться на свой уровень после операции. Приняли решение контракт не продлевать», - говорит Медведев «Чемпионату», пожелав Фернандесу здоровья и семейного счастья.

Фернандес пополнил «Зенит» прошлым летом, регулярно пропуская игры минувшего сезона из-за травм.